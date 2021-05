Verso Milan-Juve con la mediana al completo, ma con un pareggio…

MILANO – Sarà una partita difficile, forse la più difficile sulla carta, ma almeno Stefano Pioli potrà affrontarla con la mediana al completo. E poche volte è capitato in questa stagione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola...

Redazione Il Milanista

MILANO - Sarà una partita difficile, forse la più difficile sulla carta, ma almeno Stefano Pioli potrà affrontarla con la mediana al completo. E poche volte è capitato in questa stagione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Bennacer e Tonali, la staffetta funziona. E Pioli ha il doppio play". La Rosea parla dei due centrocampisti rossoneri che in questa stagione si sono alternati spesso al fianco dell'inamovibile Kessie. Tra i punti fermi e convincenti dell’inizio di stagione vi era proprio il duo Bennacer-Kessie che, insieme a Kjaer e Ibrahimovic formavano l'ossatura della squadra, prima dei tanti, troppi infortuni. Potrà scegliere dunque il tecnico rossonero, riservandosi magari anche un cambio a partita in corso, come spesso fatto vedere. Obbiettivo uno ed uno solo per entrambe le squadre: vincere!

LE PAROLE DI TREVISANI SUL POSSIBILE ESITO "X" - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato della sfida tra Milan e Juventus. Queste le sue parole: "Pareggiare, per entrambe, rischia di cambiare le carte in tavola. In caso di vittoria della Lazio e di un eventuale successo dei biancocelesti nel recupero con il Torino, rischiamo di trovare quattro squadre a pari punti in cui conteranno poi gli scontri diretti. Ci sono ancora tante partite importanti". Insomma, pareggiare o perdere in partite come queste non è concesso. Ma qualcuno dovrà pur farlo.

LE INFO UTILI SULLA PARTITA - Domenica, alle ore 20.45, c'è in programma, all'Allianz Stadium, il match contro la Juventus. La partità sarà in diretta su Sky Sport Serie A e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Di seguito le probabili formazioni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo

Ballottaggi: McKennie 60% – Kulusevski 40%

Indisponibili: Demiral

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Ballottaggi: Rebic 60% – Leao 40%; Tomori 60% – Romagnoli 40%

Indisponibili: Maldini

Squalificati: –