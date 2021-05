Milan, Belotti e il Torino: Urbano Cairo parla del rinnovo

Andrea Belotti è uno dei grandi obiettivi per l'attacco del Milan, del suo futuro ha parlato il presidente del Torino, Cairo

Redazione Il Milanista

MILANO - Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis sono chiamati ad un importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella inevitabilmente si alzerà e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo dovrà necessariamente salire. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, forse Romagnoli e forse anche Leao è sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022,fra cui Kessie e proprio il capitano rossonero, Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Meitè, la lista è folta. Mentre per quanto riguarda Tonali il riscatto sembra essere certo.

Milan, quali piani ci sono per l'attacco?

La questione più interessante riguarda però le trattative in entrata, specie nella zona offensiva del campo. La situazione è presto detta. Il Milan ha rinnovato con Zlatan Ibrahimovic per un altro anno. Chi invece potrebbe lasciare Milanello è Mario Mandzukic. Mai realmente avuto a disposizione da Pioli, complice i tanti infortuni, puntare sul croato al momento non ha affatto pagato. L'esigenza di rinforzare l'attacco dunque c'è e il nome idoneo potrebbe essere quello di Andrea Belotti. Anche perché il Gallo ha il contratto in scadenza con la società granata nel 2022. O si troverà un nuovo accordo oppure in estate sarà addio. Una situazione che il Milan sta vivendo sulla sua pelle con Donnarumma e Calhanoglu, anche se la punta ha un anno in più di contratto rispetto ai rossoneri.

Cairo e il futuro di Andrea Belotti

Il futuro di Andrea Belotti è quindi un argomento di strettissima attualità, tanto che anche il presidente del Torino, Urbano Cairo ne ha parlato all'Ansa, ecco e sue parole:

(ANSA)"Anche ieri Belotti ha fatto un bel gol, ma era in fuorigioco e ha preso un palo, oltre a darsi molto da fare. Averlo in campo, anche senza gol, vuol dire che due avversari lo marcano e avere spazi per gli altri. Siamo una squadra, è bello che 17 giocatori siano andati in gol. Vuol dire che c'è una squadra dove tutti danno e contribuiscono. Il rinnovo di Belotti? Ne parliamo a fine campionato.". (ANSA).