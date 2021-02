Milan: alta la posta in palio all’Olimpico, può valere una stagione

MILANO – Partiamo da un dato allarmante: il Milan potrebbe perdere tre partite di fila senza segnare alcun goal in Serie A per la prima volta dall’aprile 1967. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, con Spezia e Inter, i rossoneri sono alla ricerca del riscatto. Il club meneghino viene sicuramente da un momento non facile. Nelle ultime nove partite hanno raccolto 4 sconfitte. La squadra di Stefano Pioli può consolarsi con il turno di Europa League, appena superato. Le difficoltà però, anche in questo caso, non sono mancate, sia in casa a San Siro che in trasferta al Marakana. Rossoneri agli ottavi sì, ma con due pareggi, all’andata e al ritorno, contro una squadra nettamente inferiore sulla carta sotto ogni punto di vista, quella allenata da Dejan Stankovic. Ma questa differenza però non si è vista in campo.

I numeri dei rossoneri e dei giallorossi in questa stagione

Prossima sfida per i rossoneri sarà Roma-Milan, partita valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/21. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma questa sera con fischio d’inizio alle ore 20.45. Dopo il pareggio per 3-3 del match d’andata, Milan e Roma potrebbero terminare in parità entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con rispettivamente Alberto Zaccheroni e Fabio Capello in panchina. Curioso come in questa stagione i giallorossi siano la squadra che ha guadagnato più punti in casa (30) in questa Serie A, mentre i rossoneri sono la formazione che ne conquistati di più in trasferta (28).

Ecco le probabili formazioni della partita di questa sera

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. Allenatore: Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Santon, Smalling, Zaniolo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Maldini, Mandzukic