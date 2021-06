Milan, anche un trequartista del Barcellona nel mirino

Il Milan continua la sua ricerca del trequartista che prenderà il posto di Calhanoglu, piace anche un giocatore del Barcellona

Redazione Il Milanista

Trequartista cercasi. Il Milan dopo l'addio di Hakan Calhanoglu è alla ricerca del giocatore in grado di raccogliere il l'eredità del turco, che ha sempre goduto della fiducia di Stefano Pioli. Un calciatore che sarà in grado di dare lo stesso apporto. Tanti i nomi che circolano in questo momento, Maldini e Massara infatti vagliano una lista molto lunga, a cui si aggiungo nuovi profili con il passare dei giorni. Alcuni sono stati depennati, come RodrigoDe Paul ormai a un passo dall'Atletico Madrid. Non vanno dimentica però giocatori come Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona, Josip Ilicic dell'Atalanta. Non mancano però le suggestioni di mercato, come Dani Ceballos e James Rodriguez del Real Madrid.

Coutinho del Barcellona nome nuove per il Milan

L'ultimo nome in orbita Milan è Coutinho. Trequartista brasiliano, ex Liverpool, attualmente in forza al Barcellona e che vanta un passato all'Inter. L'esperienza in Spagna non è stata positiva, sono lontani i tempi della Premier League, sotto la guida di Klopp, quando risultò essere uno dei migliori calciatori in Europa. I blaugrana vogliono cederlo, fare cassa, sono alla ricerca di acquirenti. Ma attualmente Coutinho non sembra aver raccolto molte ammiratrici. Secondo quanto riporta MarcaMaldini e Massara starebbero pensando proprio al brasiliano per sostituire Calhanoglu, andato all'Inter.

Le piste di mercato con i blaugrana

Con il Barcellona i rapporti sono ottimi e si sta trattando il possibile trasferimento in rossonero di Junior Firpo. Il Milan vorrebbe arrivare al terzino in prestito con diritto di riscatto, mentre gli spagnoli vorrebbero cederlo a titolo definitivo per fare cassa. Stesso problema che potrebbe presentarsi anche con Coutinho. Una differenza di vedute che ha rallentato la trattativa per l'esterno e potrebbe accadere la stessa cosa per il trequartista.