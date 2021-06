News Milan – Il sogno è più vicino, passi avanti importanti: la raffica

Tutti a festeggiare dopo l'emozionante 2 a 0 dell'Italia sull'Austria. Gli azzurri volano ai quarti di finale dopo un match più complicato del previsto. Anche la dirigenza del Milan si sarà goduta il trionfo dei ragazzi di Roberto Mancini, ma già oggi tornerà a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tutte le altre squadre, in un modo o nell'altro si muoveranno. Il Diavolo non dovrà essere da meno. Partiamo con la raffica sulle ultime notizie di mercato in casa rossonera <<<