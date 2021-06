Calciomercato Milan – Pazza offerta 2 per 1, Maldini deve dire no!

Sono giorni importanti per pianificare la costruzione del Milan del futuro. Sono state perse due pedine fondamentali come Donnarumma e Calhanoglu. Se il primo è stato rimpiazzato adeguatamente con Maignan del Lille, per il fantasista turco si starebbe ancora cercando un degno sostituto. La suggestione paventata in queste ultime ore permetterebbe al Milan non solo di ritrovarsi fra le mani un fantasista con i fiocchi, ma anche di riportare a Milanello un obiettivo su cui si sta lavorando da tempo<<<