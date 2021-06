Kaio Jorge, non solo Milan e Juve. C’è anche il Napoli

Lunga la lista di ammiratrici che può vantare in Italia Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano è seguito anche dal Milan

Strade di mercato che s'incrociano e che possono portare a veri e proprio duelli di mercato. Non una novità, perché negli anni abbiamo assistito a vere e proprie aste a colpi di rilanci. Ed è quello che spera il Santos. Tra le fila del club brasiliano c'è un gioiellino, Kaio Jorge, attaccante verdeoro classe 2002. Soli 19anni, ma tanti ammiratori pronti a farlo arrivare in Europa. Secondo quello che riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, sia il Milan che la Juventus avrebbero messo gli occhi sul ragazzo, e tutte e due sono pronte a contenderselo. Un testa a testa che però vede l'inserimento anche di un altro club italiano, il Napoli. Sempre secondo la stessa fonte gli azzurri avrebbero alzato il pressing per arrivare al ragazzo. Il costo? Gi agenti chiedono 10 milioni di commissioni, mentre il suo club vorrebbe la stessa cifra per lasciarlo andare.

L'ultima stagione di Kaio Jorge

Kaio Jorge finora ha messo insieme 20 presenze tra Serie A, Copa do Brasil, Copa Libertadores e prima fase del Brasilerao. Sei goal e due assist a referto. Punta centrale e piede destro, convocato nella nazionale Under 20, non ha ancora fatto il suo esordio. Nonostante la giovane età però di Kaio Jorge si parla tantissimo, come uno dei nuovi craque del calcio sudamericano. Uno di cui si parlerà tantissimo in futuro, inutile dire che sono già stati fatti tantissimi paragoni con i campioni del passato. L'intenzione delle società europee è quella di fargli ripercorrere le tappe della carriera di Gabriel Jesus. Il Milan però dovrà guardarsi dalla concorrenza e sopratutto prepararsi a mettere mano al portafogli.

Non solo il brasiliano per l'attacco

Maldini e Massara sono sempre alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. I rossoneri hanno bloccato Olivier Giroud, ed ora aspettano solo il via libera del Chelsea, che dovrebbe liberarlo a parametro zero. Potrebbe però arrivare anche un'altra punta oltre al francese e Kaio Jorge s'inserisce nella girandola di nomi che sono stati accostati al Diavolo. Da Vlahovic, a Scamacca, passando per Raspadori e Belotti.