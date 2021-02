Milan, anche Roberto Mancini parla del caso Ibra-Lukaku

MILANO – Anche il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini ha parlato di quanto accaduto in Coppa Italia, tra Inter e Milan. Lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku continua a quindi ad essere al centro delle cronache, fatto che ha catalizzato l’attenzione dei media nei giorni scorsi e continuerà ad esserlo. I due infatti rischiano anche un maxi squalifica di dieci giornate, in base a quello che decidere il procuratore federale, nei prossimi giorni. Ecco che cosa ha detto Mancini, ospite nel programma tv Tiki Taka, condotto da Piero Chiambretti:

“Sono cose che su un campo di calcio possono capitare e continueranno a capitare. L’arbitro li ha ammoniti, forse era più giusta l’espulsione, ma in ogni caso è una cosa che finisce lì. Credo che se ne sia parlato anche troppo e non penso sia giusto andare oltre. Non penso che debbano squalificarli per mesi. Il direttore di gara era lì, in mezzo a loro, e ha deciso per il giallo. Non so cosa si siano detti, ma l’arbitro era lì e ha scelto l’ammonizione, allora non deve aver sentito qualcosa di particolare“.

Anche per il commissario tecnico azzurro, quindi, lo scontro va spiegato come un fatto interno al campo, che esula dal razzismo. Anche perché il c.t. non è conoscenza di quello che i due giocatori si sono detti, come ha dichiarato lui stesso. Il rischio per il belga e lo svedese è che possano essere accusati di frasi razziste, entrambi. Scelta che porterebbe inevitabilmente alla maxi squalifica. Mancini però ha parlato anche del Milan e della sua stagione. Ecco che cosa ha detto:

“Penso che il primo posto in classifica del Milan sia meritato. Ibra nonostante tutto, nonostante i suoi 40 anni sta facendo benissimo. Riesce a gestire le sue forze e sono molto contento per lui“.

