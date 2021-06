Milan, accordo trovato per Brahim Diaz. Ecco i dettagli

Il Milan e il Real Madrid avrebbero trovato l'accordo per Brahim Diaz. Ecco i dettagli dell'operazione per il trequartista

L'arrivo di Ancelotti a Madrid però avrebbe potuto complicare e non poco di piani del Milan. Maldini e Massara infatti sono al lavoro per confermare Brahim Diaz in rossonero, magari riuscendo a prolungare di per un altro anno il prestito del fantasista. Lo stesso calciatore inoltre vorrebbe restare in Italia, una scelta anche abbastanza ovvia perché in Serie A sembra aver trovato la sua dimensione. Inoltre la possibile partenza di Hakan Calhanoglu, lo potrebbe lanciare nel novero dei titolari nella prossima stagione, quella che segnerà il ritorno in Champions League del Diavolo. Il nuovo tecnico del Real Madrid però ha deciso di fare a meno del calciatore, mettendo così in discesa 'la strada del Milan'.