Ziliani, Bertolini, Graziani e co: le parole della giornata sul Milan

ALESSANDRO CANOVI A TMW – “Ha fatto bene il Genoa prendendo giocatori giusti quindi complimenti a Preziosi, così come ha lavorato molto bene il Verona. Mentre il Milan ha fatto innesti precisi, mirati, senza cambiare l’ossatura della squadra”.

CICCIO GRAZIANI A SPORTMEDIASET – “Non era un momento facile per il Milan ma questa è una squadra che sa reagire subito. Non era facile un avversario come il Bologna ma la squadra ha saputo vincere con merito. E’ una vittoria importante. Il Milan ora ha una convinzione generale e ha un gruppo senza presunzione che ci vuole provare fino alla fine”.

STEFANO DE GRANDIS A SKY – “Mandzukic al Milan serve per fare l’alternativa a Ibrahimovic. Difficilmente può fare l’esterno a sinistra come faceva nella Juventus. Sarà utile al Milan, ma lo farei giocare da attaccante centrale e non esternamente“.

ROBERTO BUCCHIONI A TMW RADIO – “Credo sempre che sia l’Inter più avanti di tutte, può fare turnover senza risentirne. Cresce come autostima, per me è la favorita. Il Milan ha incontrato le difficoltà più grandi nell’ultimo periodo, andando avanti senza elementi importanti. Ha fatto tre acquisti, uno per reparto e ha completato la rosa. Il Milan è lì. E la Juve sta crescendo. Ma l’Inter rimane davanti”.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<