Un’estate ricca di indiscrezioni, con il Milan e altre società importanti accostate al suo nome, ma una scelta che Nicolò Zaniolo aveva già maturato. L’attaccante dell’Udinese, in un’intervista rilasciata a Calciomercato e Goal, è tornato sulle trattative degli ultimi mesi, spiegando le ragioni che lo hanno portato a voler proseguire la propria avventura in Friuli. Il legame con il club bianconero, infatti, ha avuto un peso determinante nelle sue valutazioni.

Zaniolo e il mercato estivo: il Milan ci ha provato

Le voci sul futuro di Zaniolo hanno accompagnato buona parte della sessione estiva. Tra le società interessate ci sarebbe stato anche il Milan, alla ricerca di opportunità per rinforzare il reparto offensivo. L’attenzione delle grandi squadre, però, non ha modificato le intenzioni del giocatore.

Ripercorrendo quei giorni, l’attaccante ha riconosciuto quanto sia stato particolare affrontare un’estate caratterizzata da diverse possibilità e riflessioni: “È stato un periodo movimentato, che mi ha portato a ragionare sul mio futuro e a capire ancora meglio ciò che desideravo. La volontà di restare all’Udinese c’è sempre stata, anche perché qui mi sono trovato davvero bene”.

“L’Udinese è una famiglia”: il legame con i bianconeri

Alla base della decisione c'è soprattutto il rapporto costruito con l'ambiente friulano. Zaniolo ha evidenziato il sostegno ricevuto dalla società, sottolineando come l'accoglienza e la fiducia trovate a Udine abbiano contribuito a consolidare il suo senso di appartenenza.

“Per me l’Udinese rappresenta una famiglia. Mi ha accolto, mi è stata vicina e mi ha aiutato sotto ogni aspetto. Per questo provo una grande riconoscenza nei confronti del club”, ha spiegato l’attaccante, ribadendo l’importanza del rapporto con la società.

Il retroscena sulle altre offerte: ora la parola passa al campo

Zaniolo non ha negato che, dopo una stagione positiva, fosse naturale attirare l'attenzione di altre squadre. Nel suo racconto ha confermato che ci sono stati contatti e valutazioni, ma ha chiarito di aver voluto conoscere innanzitutto le intenzioni dell'Udinese.

“Quando fai bene, è normale finire nel mirino di società importanti. Io, però, volevo prima capire quali fossero i piani dell'Udinese. La società ha dimostrato di volermi trattenere e sono felice che tutto si sia concluso nel modo giusto. Adesso devo dimostrare sul campo di meritare questa fiducia”.

Il messaggio è chiaro: le voci di mercato appartengono ormai al passato. Zaniolo vuole concentrarsi sul presente e ripagare la fiducia ricevuta con prestazioni convincenti. Per l'Udinese, trattenere un giocatore seguito anche da club di maggiore prestigio rappresenta un segnale importante, mentre l'attaccante punta a confermarsi protagonista in maglia bianconera.