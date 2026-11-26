Dopo aver conquistato una vittoria nel campionato, il Milan allenato da Ruben Amorim deve necessariamente tornare a trionfare anche in Europa League. I rossoneri sono pronti a scendere in campo contro l'Olympiacos ad Atene per la partita che fa parte della quinta giornata della fase a gironi di Europa League, con il fischio d'inizio fissato per giovedì 26 novembre alle 18.45. Di seguito tutte le informazioni rilevanti relative all'incontro: formazioni previste, ultime novità, gli arbitri e come seguire il match.

La probabile del Milan (4-4-1-1) 16 Maignan 34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 2 Estupinan 22 Moreira 30 Jashari 12 Rabiot 11 Pulisic 20 Hutchinson 9 Ramos

In panchina: 37 Pittarella, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 23 Tomori, 28 Comotto, 40 Ossola, 70 Cisse, 80 Musah. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Pulisic-Cisse 60-40 Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric, Pavlovic, Camarda, Bartesaghi Squalificati: / Diffidati: /

Le ultime dai campi Amorim non aveva l'intenzione di effettuare il consueto turnover massiccio come fatto precedentemente in Europa League, ma a causa dell'elenco crescente di infortunati, tra cui ora si trovano anche Camarda, Pavlovic e Modric, pur con il rientro di Tomori, il numero di calciatori disponibili è ridotto e le opzioni risultano quindi limitate.

Davanti a Maignan, che torna a essere titolare in Europa dopo la squalifica inflitta dal match con il Ferencvaros, è confermata la difesa a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan a sinistra. A centrocampo, senza Modric, inizia Jashari insieme a Rabiot, mentre Musah dovrebbe partire dalla panchina. In attacco c'è sempre Goncalo Ramos, supportato da Diego Moreira e con molta probabilità la novità Hutchinson al posto di Pulisic, anche se Cisse è pronto a scendere in campo dall'inizio e potrebbe prendere il posto di uno dei due attaccanti titolari.