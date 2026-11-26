Il Milan è ad Atene, dove stasera alle 18.45 affronterà l'Olympiacos, ma il calendario guarda già al prossimo impegno in campionato. Le designazioni ufficiali della tredicesima giornata di Serie A hanno confermato data e orario di Cagliari-Milan: si giocherà lunedì 30 novembre alle 20.45, con Marco Di Bello della sezione di Brindisi come arbitro.

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Giovanni Baccini e Marco Ceccon, dal quarto uomo Davide Di Marco e, al VAR a Lissone, da Paolo Silvio Mazzoleni, affiancato da Giacomo Camplone come AVAR. La sfida chiuderà il turno di campionato.

Dall'infermeria arrivano i primi segnali

La notizia che interessa maggiormenteriguarda però la situazione degli indisponibili. Sono nove i giocatori rimasti a Milano per la trasferta greca:. Secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport,

Il primo è Camarda, fermatosi alla vigilia della partenza per un problema alla caviglia. Il secondo è Bartesaghi, bloccato da una peritendinite alla gamba destra. Il terzo è Pavlović, alle prese con un disturbo renale che il quotidiano torinese descrive come quasi superato. Tutti e tre sperano di tornare a disposizione lunedì: un possibile recupero importante per una squadra che deve fare i conti con diverse assenze in difesa e in attacco.

Diversa la situazione di Modrić. Il croato si è fermato per un risentimento al retto femorale destro, accusato nel finale della gara contro il Frosinone, e secondo Tuttosport non sarà disponibile per la partita di Cagliari. Il rientro è previsto per domenica 6 dicembre, a San Siro contro il Parma. Nel frattempo la regia resterà affidata a Jashari, atteso questa sera al Karaiskakis da un'altra occasione per prendersi il centrocampo.

Prima di pensare alla Domus, però, c'è da affrontare l'Olympiacos. Il Milan arriva al Pireo con una sola vittoria nelle prime quattro giornate della fase campionato di Europa League e ha bisogno di cambiare passo. Amorim, che ha recuperato almeno Tomori, punta a tornare dalla Grecia con qualche certezza in più e, possibilmente, qualche assente in meno.