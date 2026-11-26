Olympiacos-Milan, oggi la quinta giornata di Europa League: orario, diretta tv, streaming e LIVE testuale su IlMilanista.it.
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Il Milan torna protagonista in Europa League. Oggi, giovedì 26 novembre, la squadra di Rúben Amorim affronta l'Olympiacos allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, nella gara valida per la quinta giornata della League Phase. Il fischio d'inizio è previsto alle 18.45: una trasferta importante per i rossoneri, chiamati a cercare punti dopo un avvio europeo complicato.
Olympiacos-Milan: dove vedere la partita e la diretta LIVE su IlMilanista.itLa sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Per seguirla in streaming saranno disponibili NOW e Sky Go, attraverso i rispettivi dispositivi compatibili.
Per chi non dispone di un abbonamento, ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in chiaro su TV8, ma soltanto in differita alle ore 21.00.
Su IlMilanista.it sarà invece possibile seguire la diretta testuale LIVE di Olympiacos-Milan, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni, occasioni, gol e risultato della partita. Un modo per non perdere nessun passaggio della serata europea rossonera.
DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN
- Partita: Olympiacos-Milan
- Competizione: Europa League, quinta giornata
- Data: giovedì 26 novembre 2026
- Orario: 18.45
- Stadio: Georgios Karaiskakis, Pireo
- Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 253
- Streaming: NOW e Sky Go
- In chiaro: TV8, in differita alle 21.00
- Diretta testuale LIVE: IlMilanista.it
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