La caviglia lo ha costretto a saltare la trasferta di Atene, ma per Francesco Camarda il tema centrale riguarda soprattutto il futuro: da gennaio potrebbe infatti lasciare il Milan in prestito per trovare maggiore continuità. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club rossonero ha già scelto la strada del prestito. L'obiettivo è permettere al giovane attaccante di giocare con regolarità, opportunità che attualmente non avrebbe a disposizione in prima squadra.

Le possibili destinazioni non sono ancora definite. «Si è parlato tanto di Italia, Cagliari e Genoa in particolare», ha spiegato Moretto, allargando però il discorso anche all'estero: «Occhio a campionati stranieri, dove danno spazio e fiducia ai giovani». Si tratta al momento di un'indiscrezione, senza conferme ufficiali da parte del Milan.

Anche la formula dell'operazione resta da decidere. Le ipotesi sul tavolo sono due: un prestito secco di sei mesi, con il ritorno a Milanello in estate, oppure un prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto e controriscatto, a condizioni che secondo Moretto sarebbero favorevoli al club rossonero.

Il futuro di Camarda e gli spazi in attacco

Camarda resta uno dei talenti più attesi del vivaio milanista. Ha esordito in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, diventando il più giovane di sempre nel massimo campionato. La prima esperienza lontano da Milano, però, non ha portato la svolta sperata: il prestito al Lecce si è chiuso senza la continuità attesa. Ora la priorità indicata da Moretto è proprio quella di garantirgli un impiego regolare.

Nel frattempo, a Milanello gli equilibri offensivi stanno cambiando. Amorim punta su Ramos, con Cissé come alternativa, mentre la dirigenza continua a seguire la pista che porta a Endrick. L'eventuale arrivo di un altro attaccante ridurrebbe ulteriormente lo spazio a disposizione di Camarda, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di una partenza in prestito a gennaio.