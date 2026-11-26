Sandro Tonali, giocatore del Tottenham, ha condiviso le sue riflessioni sulla sua avventura con il Milan in un'intervista a Fútbol Emotion Italia: "Ho due racconti legati al Milan. Il primo si riferisce ai miei primi 20 anni, quando non ero completamente immerso nel mondo del Milan; il secondo va dai 20 anni in poi, per i tre anni successivi. Sono stato un tifoso per lungo tempo e giocavo, e quando era possibile, magari durante una partita a San Siro, visto che in Serie B ci giocavamo perlopiù il sabato, spesso andavamo a vedere le partite. Questo è qualcosa che è sempre stato nella mia famiglia grazie a mio padre, quindi è stato parte di me fin da piccolo. Poi a 20 anni, la situazione è cambiata, perché come calciatore non puoi avere lo stesso legame che hai come tifoso. Anche durante il mio primo anno ci ho provato, ma lo sentivo troppo, quindi ho iniziato a viverlo in un modo diverso. Tuttavia, è stato forse ancora più bello, perché ho messo da parte la parte del tifoso e ho cominciato a rendermi conto che mi trovavo improvvisamente nella mia squadra del cuore, in un luogo come San Siro”.

“Il mio primo anno non è stato semplice, ho affrontato alcune difficoltà. Tuttavia, un aspetto positivo è stato che abbiamo giocato senza tifosi. Non era affatto piacevole, ma per me come calciatore in quel periodo era favorevole poiché sentivo meno pressione. In generale, però, è stato negativo perché quell'anno privo di tifosi assomigliava a delle partite amichevoli, sembrava non fosse vero calcio. Per me, il Milan ha un significato profondo”.