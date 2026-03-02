Milan, Ordine commenta la vittoria contro la Cremonese

Tre punti ottenuti contro la Cremonese negli ultimi 4 minuti di gioco dopo una partita di assoluto dominio: le parole di Ordine

Franco Ordine ha espresso le sue opinioni sulla vittoria di ieri del Milan contro la Cremonese, dicendo: “Sicuramente molte persone stabiliranno un legame stretto tra il punteggio finale di 2-0 e l’ingresso di Fullkrug a pochi minuti dalla conclusione. È vero: è stata un’azione efficace per ottenere un semplice 2-0, ma il vero protagonista è stato Pavlovic sul corner, presentandosi come un centravanti del passato. Questo è ciò che servirebbe a Allegri e al Milan: un attaccante affidabile in area, capace di segnare senza necessità di avere due o tre occasioni. La sorpresa è stata Pulisic, finito in difficoltà dopo che aveva abituato tutti a realizzare due gol su cinque tentativi, una percentuale ora drammaticamente ridotta.”

“Si potrebbe davvero suggerire di cercare un centravanti per Furlani e per chi sta attivamente cercando giovani talenti brasiliani. È importante dirlo adesso: nella prossima Champions League non servono ragazzi da sviluppare per il futuro. È necessario avere certezze, un altro Rabiot, per fare un esempio concreto delle qualità tecniche e caratteriali del francese, che ieri è riuscito a evitare un’ammonizione per non mancare l’appuntamento con il derby. Vale la pena sottolineare che, per il Milan, il derby non presenta altro rischi se non quello di perdere punti nei confronti del Napoli, che lo insegue senza impegni extra. Proprio come i rossoneri. “