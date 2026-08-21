Manca sempre meno alla sfida contro il Torino e Amorim inizia a studiare la probabile formazione
Leao-Milan, addio in estate?
Domenica sera il Milan sfiderà il Torino nella prima giornata della Serie A: il calcio d'inizio è previsto per le 20:45 allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie sulla partita: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e dove seguire l'incontro.
Le ultime notizie dai campiPer la sua prima ufficiale con il Milan, Ruben Amorim utilizzerà il suo schema preferito: il 3-4-2-1. Dopo le vacanze, Maignan tornerà tra i pali, portando la fascia di capitano; invece, Rabiot inizialmente siederà in panchina, con Jashari che lo sostituirà accanto a Modric in mezzo al campo. Gabbia è tornato disponibile, ma per giocare in difesa insieme al nuovo arrivato Gila e a Pavlovic, De Winter è in vantaggio. Sulle fasce, in attesa dell'esordio di Diego Moreira (che è comunque pronto a giocare), ci saranno Chukwueze, reduce da un buon precampionato, ed Estupinan, preferito a Bartesaghi per le sue abilità nel palleggio. L'attacco vedrà la coppia insolita formata da Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse, in vantaggio su Saelemaekers, fresco di un nuovo ruolo, sostenere il centravanti rossonero Goncalo Ramos, mentre si attende il rientro di Pulisic, che oggi tornerà a unirsi al gruppo, e di vedere come si risolverà la situazione di Leao.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 70 Cisse
9 G. Ramos
In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Saelemaekers-Cisse (30-70), Bartesaghi-Estupinan (30-70), Jashari-Musah-Rabiot (50-30-20)Indisponibili: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, GimenezSqualificati: /Diffidati: /
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