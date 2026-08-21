Domenica sera il Milan sfiderà il Torino nella prima giornata della Serie A: il calcio d'inizio è previsto per le 20:45 allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie sulla partita: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e dove seguire l'incontro.

Le ultime notizie dai campi

Per la sua prima ufficiale con ilutilizzerà il suo schema preferito: ilDopo le vacanze,tornerà tra i pali, portando la fascia di capitano; invece,inizialmente siederà in panchina, conche lo sostituirà accanto ain mezzo al campo.è tornato disponibile, ma per giocare in difesa insieme al nuovo arrivatoè in vantaggio. Sulle fasce, in attesa dell'esordio di(che è comunque pronto a giocare), ci saranno, reduce da un buon precampionato, ed, preferito a Bartesaghi per le sue abilità nel palleggio. L'attacco vedrà la coppia insolita formata da, in vantaggio su, fresco di un nuovo ruolo, sostenere il centravanti rossoneromentre si attende il rientro di Pulisic, che oggi tornerà a unirsi al gruppo, e di vedere come si risolverà la situazione di Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan

8 Loftus-Cheek 70 Cisse

9 G. Ramos

In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Saelemaekers-Cisse (30-70), Bartesaghi-Estupinan (30-70), Jashari-Musah-Rabiot (50-30-20)Indisponibili: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, GimenezSqualificati: /Diffidati: /