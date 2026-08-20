Youssouf Fofana potrebbe essere uno dei prossimi giocatori a lasciare il Milan. Il centrocampista francese non rientrerebbe infatti nel nuovo progetto tecnico guidato da Ruben Amorim e il suo futuro potrebbe essere lontano dai colori rossoneri.

Sul classe 1999 non mancano gli interessamenti. Nottingham Forest e Crystal Palace continuano a seguire con attenzione la situazione, ma nelle ultime ore sarebbe emersa anche una nuova pista italiana.

La Juventus pensa a Fofana

Secondo le ultime indiscrezioni, anche la Juventus di Luciano Spalletti si sarebbe inserita nella corsa per Fofana. Il club bianconero considererebbe il francese una possibile opportunità per rinforzare il proprio centrocampo.

La Juventus avrebbe già effettuato i primi sondaggi per capire i margini dell'operazione, valutando anche le possibili formule per arrivare al giocatore. Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma l'interesse bianconero rappresenta un nuovo scenario da seguire.

Il Milan fissa il prezzo

Il Milan è disposto a prendere in considerazione la cessione di Fofana e sarebbe pronto a trattare con i club interessati. Per lasciar partire il centrocampista, però, i rossoneri puntano a incassare una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il futuro del francese resta quindi tutto da scrivere. Nottingham Forest e Crystal Palace restano alla finestra, mentre la Juventus avrebbe iniziato a muovere i primi passi. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale club riuscirà a presentare l'offerta giusta per convincere il Milan.