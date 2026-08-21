Gerry Cardinale sarà nuovamente a Milanello oggi per confrontarsi con Ruben Amorim, a pochi giorni dall'inizio del campionato contro il Torino. Non si limiterà a conoscere i progressi della squadra dopo oltre un mese di preparazione, ma esaminerà anche le opportunità future nel mercato.

A questo riguardo, Il Corriere dello Sport ha riportato questa mattina in prima pagina la notizia che "Mendes deve trovare una sistemazione per Leao. In partenza Fofana, Tomori, Nkunku", poiché il fondatore di RedBird ha scelto di affidarsi al più influente agente al mondo, il quale nei prossimi due giorni definirà la situazione relativa al futuro di uno degli aspetti più complicati dell'estate, ovvero il futuro del numero 10 della squadra rossonera.

Gerry Cardinale si sta sempre più inserendo nelle decisioni strategiche del Milan. Dopo investimenti significativi per Gonçalo Ramos e Diego Moreira e un lungo incontro con Jorge Mendes - a cui ha partecipato online -, il proprietario del Milan desidera avere un ruolo attivo anche nel mercato in uscita. La questione più delicata rimane quella di Rafael Leao, che oggi affronterà un colloquio durante il quale verrà ribadita la volontà di dividere le strade, ma solo a condizioni economiche ritenute fare dal club.

Linea netta su Rafael Leao

Ricci out

Il Milan ha valutatocon una soglia minima intorno ai 50 milioni. Attualmente, ilè l'unico club che mostra un reale interesse per il numero 10 del Milan, ma finora non ha offerto più di 40 milioni. Ci sono stati alcuni interessamenti dalla Premier e dall'Arabia, ma niente di concreto., però, non sembra disposto a scendere a compromessi: l'intento è di ottenere il massimo profitto da una delle vendite principali dell'estate per poter successivamente utilizzare queste risorse per rinforzare la rosa diLa determinazione del proprietario si applica anche a. Porto e Como stanno esplorando prestiti, ma Cardinale non desidera accettare trattative gratuite con semplice opzione di riscatto. La richiesta è chiara: si deve inserire almeno un obbligo che permetta di incassare oltreper ogni operazione. Nel frattempo, Tomori interessa all'Aston Villa,Il messaggio di Cardinale è chiaro: ildeve cedere, ma non a qualsiasi condizione. Le prossime manovre del mercato rossonero dipenderanno in gran parte da questa impostazione.