Il punto sul mercato rossonero

Samuele Ricci verso il Como: ecco cosa manca

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato sul suo canale YouTube riguardo al contributo di Jorge Mendes al Milan

Il calciomercato delcontinua a muoversi e cambiare con notevoli trasferimenti, giorno dopo giorno. L'arrivo dipotrebbe non rappresentare l'ultimo affare in ingresso per i rossoneri. Tuttavia, il campionato si avvicina, con i ragazzi guidati da misterche scenderanno in campo domenica sera contro il Torino in trasferta. Oltre all'azione sul campo, il tema del mercato rimane molto attuale, con situazioni di arrivi e partenze.Tra i calciatori del Milan che potrebbero lasciare nei prossimi giorni di mercato vi è ancheil cui nome è stato accostato al Como. Prima di effettuare il colpo finale per l'ex capitano del Torino, tuttavia, il club lariano deve prima vendere un giocatore, scegliendo traUna volta venduto uno dei due, ilavrà la possibilità di concentrarsi su, ma dovrà raggiungere un accordo con il Milan, in particolare riguardo alla modalità del trasferimento. Bisogna capire se il club di via Aldo Rossi accetterà il prestito con opzione di riscatto proposto dai lariani o se punteranno a far valere l'obbligo di riscatto o a una cessione definitiva. Le trattative sono in corso per cercare di trovare un accordo. Il Como avrebbe già ottenuto il consenso di"Dobbiamo vedere se ci saranno ulteriori sviluppi. Gran parte dipende dalle cessioni, ma io mi aspetto un nuovo affare da parte di Jorge Mendes. Il Milan ha scelto di fidarsi del grande agente portoghese, e lo abbiamo visto chiaramente nei trasferimenti effettuati finora. Mi aspetto che, se Mendes è stato abile nel far acquistare giocatori al Milan, lo sia anche nel far realizzare delle vendite, come nel caso di Leao. L'intenzione è vendere Rafa: è sul mercato perché non ha convinto Amorim e soprattutto si vuole davvero cambiare il clima nello spogliatoio, un obiettivo concreto e necessario. Ci sono delle domande, ma l'idea di un cambiamento reale, abbandonando le problematiche delle stagioni passate, è corretta e forse addirittura essenziale. Una partenza di Leao sarebbe vantaggiosa sia per lui che per il Milan. Non si sa mai che Mendes possa accelerare le uscite, permettendo al Milan di riorganizzare ulteriormente la squadra. Nel frattempo, Moreira rappresenta un ottimo acquisto, in particolare per la Serie A. Ha buone doti di dribbling, simili a quelle di Leao all'inizio, ma in una posizione un po’ diversa. Segna meno gol, ma offre molti assist, e può anche giocare dietro la punta. Amorim intende utilizzarlo a tutta fascia, magari sostituendo Estupinan sulla sinistra. È giovane, scattante e veloce: queste caratteristiche sono cruciali nel calcio moderno. Porterà nuova energia in un Milan che ne ha urgente bisogno in questo periodo di ristrutturazione. "