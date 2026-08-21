Diego Moreira ha condiviso il suo primo post sui social come giocatore del Milan. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram

Può giocare dal primo minuto contro il Torino

"Per me inizia un nuovo capitolo e sono davvero orgoglioso. Diventare parte di un club di tale portata, con la sua tradizione, i suoi principi e tutto ciò che simboleggia nel calcio, è un grande onore. Arrivo con gran determinazione, desideroso di progredire e pronto a dare il massimo per onorare questa maglia. Ringrazio la mia famiglia, le persone a me care e tutti coloro che mi supportano ogni giorno. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Adesso, mettiamoci al lavoro."Tra due giorni esordirà nel campionato, quindi ci sono i primi interrogativi sulla formazione, cherisolverà sicuramente in questi ultimi due giorni di preparazione in vista della partita contro il Torino, allenato dall'ex IPensando a quello che potrebbe essere il possibile 11 titolare di domenica, La Gazzetta dello Sport ha titolato questa mattina "Moreira è già tra noi", confermando che il nuovo acquisto del Milan sarà almeno disponibile per Amorim contro il Torino. Inoltre, si è ipotizzato "Possibilità per Musah dal primo minuto? ", dato che l'americano attualmente sembra favorito su Jashari per un posto da titolare accanto a