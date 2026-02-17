Verso Milan-Como: la probabile formazione rossonera

Milan-Como, le possibili scelte di Allegri: Rabiot squalificato, ballottaggi a centrocampo e dubbi in difesa. Leao può tornare titolare.

Domani sera alle 20.45 andrà in scena la sfida tra Milan e Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Vediamo ora le possibili scelte di Allegri in vista del match.

Il sostituto di Rabiot e i dubbi di Allegri

Nel comporre l’11 titolare Allegri dovrà tener conto ovviamente dell’assenza pesante di Rabiot, che è squalificato. Per questo motivo sono aperti diversi ballottaggi, soprattutto a centrocampo dove sono in tre a contendersi una maglia, ma i dubbi ci sono anche in difesa e in attacco.

Partendo dalle certezze, Maignan difenderà i pali. In difesa i dubbi riguardano il possibile impiego di De Winter, che dopo la panchina a Pisa può ritrovare un posto dall’inizio: possono fargli spazio Tomori o Gabbia. Ma il trio che resta leggermente favorito è quello solito: Tomori, Gabbia, Pavlovic.

Sulle fasce è ristabilito Saelemaekers ma probabilmente partirà dalla panchina: ancora Athekame quindi a destra. Bartesaghi confermato invece sulla sinistra.

Davanti alla difesa ancora Luka Modric, chiamato agli straordinari. Insieme a lui Fofana è il favorito per la titolarità sul centro-destra. È sul centro-sinistra che ci sono i dubbi: al posto di Rabiot ci sarà uno tra Jashari, Loftus-Cheek e Ricci.

In avanti dovrebbe trovare nuovamente una maglia dall’inizio Nkunku, e ci potrebbe essere il ritorno da titolare per Leao, che sta meglio ed è favorito su Fullkrug per partire dall’inizio. Non al top Pulisic, che comunque dovrebbe essere della gara.