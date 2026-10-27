Il Milan si prepara ad affrontare il Bologna nella nona giornata di Serie A, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata contro l'Udinese. La partita, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 a San Siro, arriva in un momento particolarmente intenso della stagione rossonera, con il derby contro l'Inter previsto pochi giorni dopo. Ruben Amorim dovrà gestire le energie della squadra e fare i conti con una lista di indisponibili ancora lunga.

Milan-Bologna, Amorim deve gestire le energie

Il calendario lascia poco spazio al riposo e impone al tecnico rossonero valutazioni attente sulla formazione da schierare contro i rossoblù. Dopo la trasferta di Udine, il Milan sarà chiamato a tornare subito in campo per una gara importante, prima di concentrarsi sulla stracittadina.

Il turnover, tuttavia, sarà condizionato dalle numerose assenze. Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila difficilmente saranno a disposizione contro il Bologna, mentre Ruben Loftus-Cheek dovrà fermarsi a causa della lesione muscolare alla coscia sinistra. Una situazione che riduce le possibilità di rotazione e obbliga Amorim a valutare con attenzione le alternative.

Le possibili scelte in vista della partita

Secondo le probabili formazioni pubblicate da Sky Sport, il Milan potrebbe presentarsi con un 4-4-1-1. Tra i giocatori candidati a partire dal primo minuto figurano Mike Maignan, Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic in difesa, con Christian Pulisic e Gonçalo Ramos in avanti.

A centrocampo potrebbero trovare spazio anche Yunus Musah e Ardon Jashari. Le scelte definitive saranno chiarite soltanto con le formazioni ufficiali.