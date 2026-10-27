Il Milan si prepara a scendere in campo per la sfida contro il Bologna, un appuntamento importante per il cammino dei rossoneri in campionato. La squadra di Ruben Amorim sarà impegnata nella gara valida per la nona giornata di Serie A, in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming e su come seguire la partita con la diretta testuale.

Dove vedere Milan-Bologna in tv

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per seguire la gara sarà necessario accedere alla piattaforma attraverso un abbonamento attivo. La visione è disponibile tramite l'app DAZN sulle smart TV compatibili e, per gli utenti abilitati, attraverso i dispositivi che supportano il servizio.

Milan-Bologna, dove vederla in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming su DAZN. I tifosi potranno collegarsi alla piattaforma tramite computer, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Sarà quindi possibile seguire la sfida anche fuori casa, senza dover necessariamente utilizzare un televisore.

Milan-Bologna, la diretta testuale

Per chi non potrà guardare la partita in diretta tv o streaming, sarà possibile seguire su IlMilanista.it Milan-Bologna con la diretta testuale, con aggiornamenti sull'andamento della gara, le occasioni da gol, i marcatori e i principali episodi del match.

Un modo per restare aggiornati minuto dopo minuto sulla prestazione dei rossoneri e conoscere in tempo reale il risultato della sfida.