Il calendario non aspetta e il Milan si prepara ad affrontare il Bologna in una situazione tutt'altro che semplice. La vittoria per 2-0 ottenuta sul campo dell'Udinese ha restituito fiducia alla squadra di Ruben Amorim, ma il successo in Friuli è stato accompagnato da nuove preoccupazioni sul fronte degli infortuni. Il tecnico portoghese dovrà gestire una rosa ridotta proprio in una settimana che culminerà con il derby contro l'Inter, in programma sabato 31 ottobre.

Loftus-Cheek si ferma: stop di almeno un mese

La notizia più pesante riguarda Ruben Loftus-Cheek. Gli esami strumentali hanno confermato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra, accusata durante la partita contro l'Udinese.

Il centrocampista inglese salterà sicuramente la sfida contro il Bologna e il derby con l'Inter. Il club ha programmato nuovi controlli tra due settimane per valutare l'evoluzione dell'infortunio e stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Da Rabiot a Gila, la lista degli indisponibili resta lunga

Le difficoltà non riguardano soltanto Loftus-Cheek. Anche Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila sono destinati a saltare la partita contro il Bologna, riducendo ulteriormente le possibilità di scelta dell'allenatore rossonero.

A loro si aggiungono Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Pietro Terracciano, tutti alle prese con problemi fisici. L'emergenza condiziona inevitabilmente la preparazione della gara. Amorim dovrà individuare le soluzioni migliori senza poter contare su tutte le alternative previste a inizio stagione.