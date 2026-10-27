Il Milan deve fare i conti con alcune assenze in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, Adrien Rabiot non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la gara casalinga contro i rossoblù. Il centrocampista francese non è riuscito a recuperare in tempo e la sua presenza nel derby contro l’Inter resta ancora in dubbio.

Rabiot salta il Bologna: derby a rischio

La notizia principale riguarda proprio Rabiot, costretto a dare forfait per il prossimo impegno di campionato. La sua assenza rappresenta un problema per Amorim, chiamato a individuare le alternative per garantire equilibrio e qualità al centrocampo rossonero.

Il Milan dovrà quindi preparare la sfida contro il Bologna senza il francese, mentre resta da capire se il centrocampista riuscirà a tornare a disposizione in tempo per il derby. Al momento, infatti, il suo recupero per la partita contro l’Inter non è ancora certo.

Moreira e Gila verso il forfait contro il Bologna

La situazione non riguarda soltanto Rabiot. Anche Diego Moreira e Mario Gila sarebbero vicini a saltare la gara contro il Bologna. Le loro assenze appaiono al momento probabili, ma per avere conferme definitive sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.

Amorim rischia dunque di dover fare i conti con diverse defezioni in vista del prossimo appuntamento di campionato. Il quadro degli indisponibili sarà importante anche in ottica derby, quando il Milan spera di recuperare almeno una parte dei giocatori attualmente in dubbio.