Lamine Yamal ha conquistato il Pallone d'Oro 2026, il primo della sua carriera: tutti i riconoscimenti assegnati durante la serata di gala che si è tenuta a Londra

Si è conclusa l'attesa serata di gala dedicata all'assegnazione del Pallone d'Oro 2026, arrivato quest'anno alla sua settantesima edizione. Da alcuni anni, questo evento è diventato una celebrazione del calcio globale, sia maschile che femminile, con diversi premi in palio: non solo il riconoscimento per il miglior giocatore, ma anche per il miglior giovane, per gli allenatori e per le squadre. Il premio più prestigioso è stato assegnato a, che ha realizzato una stagione eccezionale cone nazionale inglese, un risultato che si colloca appena dietro a quello di Messi nel 2011: è la prima volta che l'attaccante inglese riceve questo onore. Mbappé si è classificato secondo e Lamine Yamal terzo. Il riconoscimento femminile è andato ad Alexia Putellas, che l'anno scorso giocava nel Barcellona e quest'anno, dopo 14 anni, ha cambiato squadra, trasferendosi al London City Lionesses: questo segna il suo terzo Pallone d'Oro in carriera.

PALLONE D'ORO, ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI

Di seguito si riportano tutti i riconoscimenti conferiti nel corso dell'evento del Pallone d'Oro 2026 tenutosi questa sera al Palladium Theatre di Londra:

Pallone d'Oro Maschile: Harry Kane (Bayern Monaco)

Pallone d'Oro Femminile: Alexia Putellas (Barcellona/London City Lionesses)

Miglior attaccante maschile: Harry Kane (Bayern Monaco)

Miglior attaccante femminile: Charlyn Corral (Pachuca)

Miglior squadra maschile: Paris Saint Germain

Miglior squadra femminile: Barcellona

Premio "Socrates": Bukayo Saka (Arsenal)

Miglior portiere maschile: Unai Simon (Athletic Club)

Miglior portiere femminile: Cata Coll (Barcellona)

Miglior allenatore calcio maschile: Luis de la Fuente (Spagna)

Miglior allenatore calcio femminile: Pere Romeu (Barcellona)

Premio Kopa maschile: Lamine Yamal (Barcellona)

Premio Kopa femminile: Vicky Lopez (Barcellona)