La strategia di Ruben Amorim è semplice: chi si allena con impegno gioca. Non importa il nome che hai sulla maglia o il trofeo che rappresenti e per cui combatti ogni settimana. Per la quarta volta in altrettante settimane, il tecnico rossonero potrebbe quindi cambiare i giocatori, schierando un Milan diverso rispetto a quello visto la scorsa domenica contro la Juventus.

Tuttavia, una cosa è chiara: nonostante queste modifiche, l'undici iniziale sarà il migliore possibile. Riguardo alle possibili decisioni di Ruben Amorim, Tuttosport ha titolato questa mattina "Milan, a Roma tornano Chukwueze e Cisse", riferendosi all'asse che contro la Juventus ha portato al gol del momentaneo vantaggio rossonero.

Oggi Ruben Amorim avrà l'occasione di testare la formazione che scenderà in campo domani pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio, anche se i suoi dubbi sulla formazione probabilmente li dirimerà solo poco prima del fischio d'inizio. Tuttavia, c'è una buona notizia da segnalare, poiché uno dei punti fermi di questa squadra tornerà disponibile dopo l'assenza a Torino.

A riguardo, La Gazzetta dello Sport ha titolato questa mattina "Gabbia recuperato", aggiungendo anche "Dubbio in mezzo tra Modric e Jashari", con lo svizzero leggermente in vantaggio rispetto al croato, che potrebbe essere tenuto a riposo in vista del debutto europeo del Milan contro il Benfica programmato per la prossima settimana.