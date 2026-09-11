Ramos ha bisogno di tempo e di supporto per far sì che il Milan possa esprimersi al meglio

Lorenzo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

Enzo Bucchioni, reporter, ha dichiarato a RadioSportiva riguardo al recente Milan con Ruben Amorim e come si sta adattando Goncalo Ramos

"Assistiamo a un progetto calcistico, a una visione completamente rinnovata introdotta da Amorim. Questo attaccante, Goncalo Ramos, ha avuto un costo elevato, pari a 70 milioni, eppure deve svolgere un ruolo diverso rispetto al tradizionale attaccante d'area che sta statico e segna. Mi dicono che raramente è nel posto giusto, poiché le rotazioni e questo stile di gioco dinamico lo richiedono, ma si possono notare limiti quando è vicino alla porta e in certe giocate. Dobbiamo far progredire il Milan secondo le aspettative del suo nuovo tecnico. Invece di agire pensando alle azioni successive, come cresceranno gli automatismi nelle settimane a venire? Credo di sì. Con il loro sviluppo, forse Goncalo Ramos dovrà riflettere meno, avrà un impatto maggiore, entrerà nel sistema e sarà più utile. Questa è la mia opinione, quindi diamo loro ancora un po’ di tempo per lavorare." Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27

"Camarda rappresenta un valore aggiunto. In questo processo di formazione della squadra, un giocatore esperto come Goncalo Ramos incontra delle difficoltà, figuriamoci Camarda: lo conservo in rosa, perché penso che avrà ancor più difficoltà a inserirsi in questo nuovo stile di gioco dinamico e rotante. Si tratta di un periodo di transizione e ci vuole un po’ di pazienza. Sono consapevole che nel calcio la pazienza è rara, tuttavia in questa situazione il Milan ne ha bisogno. "

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