Enzo Bucchioni, reporter, ha dichiarato a RadioSportiva riguardo al recente Milan con Ruben Amorim e come si sta adattando Goncalo Ramos

"Assistiamo a un progetto calcistico, a una visione completamente rinnovata introdotta da Amorim. Questo attaccante, Goncalo Ramos, ha avuto un costo elevato, pari a 70 milioni, eppure deve svolgere un ruolo diverso rispetto al tradizionale attaccante d'area che sta statico e segna. Mi dicono che raramente è nel posto giusto, poiché le rotazioni e questo stile di gioco dinamico lo richiedono, ma si possono notare limiti quando è vicino alla porta e in certe giocate. Dobbiamo far progredire il Milan secondo le aspettative del suo nuovo tecnico. Invece di agire pensando alle azioni successive, come cresceranno gli automatismi nelle settimane a venire? Credo di sì. Con il loro sviluppo, forse Goncalo Ramos dovrà riflettere meno, avrà un impatto maggiore, entrerà nel sistema e sarà più utile. Questa è la mia opinione, quindi diamo loro ancora un po’ di tempo per lavorare."

"Camarda rappresenta un valore aggiunto. In questo processo di formazione della squadra, un giocatore esperto come Goncalo Ramos incontra delle difficoltà, figuriamoci Camarda: lo conservo in rosa, perché penso che avrà ancor più difficoltà a inserirsi in questo nuovo stile di gioco dinamico e rotante. Si tratta di un periodo di transizione e ci vuole un po’ di pazienza. Sono consapevole che nel calcio la pazienza è rara, tuttavia in questa situazione il Milan ne ha bisogno. "