Cisse dietro Ramos e Estupinan sulla fascia sinistra: queste son due delle possibili mosse che l'allenatore portghese farebbe contro la Lazio
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan di Ruben Amorim avrà la sua terza trasferta nelle prime quattro gare del campionato. Dopo le due partite a Torino, la squadra si dirige verso Roma per il match della quarta giornata: all'Olimpico, con inizio fissato per sabato 12 settembre alle 18:00, affronteranno la Lazio guidata da Rino Gattuso. Di seguito sono elencate tutte le informazioni rilevanti sulla partita: formazioni attese, ultime news, arbitri e dove poter seguire l'incontro.
Le ultime dai campiRuben Amorim schiererà il suo schema preferito: il 3-4-2-1. Maignan sarà confermato in porta con la fascia da capitano. De Winter manterrà il suo posto al centro della difesa, visto che Gabbia è a rischio di assenza, insieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic. Sugli esterni, ci saranno Chukwueze ed Estupinan, con quest'ultimo che è in vantaggio nel confronto con Bartesaghi. In attacco, Pulisic entrerà a partita in corso, quindi Cisse partirà titolare al posto di Saelemaekers; insieme a loro, per supportare Goncalo Ramos, ci sarà Rabiot nel ruolo di trequartista, nonostante una prestazione non troppo convincente contro la Juventus. A centrocampo, con Modric, ci sarà Musah, che ha la precedenza su Jashari. Tuttavia, non si esclude che il francese possa tornare in mediana con Loftus-Cheek in una posizione più avanzata.
La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 2 Estupinan
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemaekers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Chukwueze-Moreira (70-30), Bartesaghi-Estupinan (30-70)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
Gli arbitri di Lazio-MilanArbitro: Maurizio Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
Dove vedere il matchLazio-Milan, sabato 12 settembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Olimpico di Roma
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su IlMilanista.it
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