Il Milan di Ruben Amorim avrà la sua terza trasferta nelle prime quattro gare del campionato. Dopo le due partite a Torino, la squadra si dirige verso Roma per il match della quarta giornata: all'Olimpico, con inizio fissato per sabato 12 settembre alle 18:00, affronteranno la Lazio guidata da Rino Gattuso. Di seguito sono elencate tutte le informazioni rilevanti sulla partita: formazioni attese, ultime news, arbitri e dove poter seguire l'incontro.

Le ultime dai campi

schiererà il suo schema preferito: il 3-4-2-1.sarà confermato in porta con la fascia da capitano.manterrà il suo posto al centro della difesa, visto che Gabbia è a rischio di assenza, insieme al nuovo acquistoSugli esterni, ci sarannoed, con quest'ultimo che è in vantaggio nel confronto con. In attacco, Pulisic entrerà a partita in corso, quindi Cisse partirà titolare al posto di Saelemaekers; insieme a loro, per supportarenel ruolo di trequartista, nonostante una prestazione non troppo convincente contro la Juventus. A centrocampo, con Modric, ci sarà Musah, che ha la precedenza su Jashari. Tuttavia, non si esclude che il francese possa tornare in mediana con Loftus-Cheek in una posizione più avanzata.

La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 2 Estupinan

12 Rabiot 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemaekers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Chukwueze-Moreira (70-30), Bartesaghi-Estupinan (30-70)

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

Gli arbitri di Lazio-MilanArbitro: Maurizio Marcenaro

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

Dove vedere il matchLazio-Milan, sabato 12 settembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Olimpico di Roma

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su IlMilanista.it