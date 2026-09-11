Francesco Camarda è impaziente visto che non ha avuto neppure un minuto di gioco nelle prime tre giornate di campionato. Ruben Amorim ha scelto di non ingaggiare un altro attaccante per puntare su di lui, ma dopo tre partite Francesco Camarda è ancora senza presenze in campo. Tuttavia, il suo momento arriverà, soprattutto perché Gonçalo Ramos deve essere gestito in una stagione in cui il Milan sarà attivo non solo in Italia, ma anche in Europa per l'Europa League.

Sull'argomento, Il QS, nell'edizione de Il Giorno, ha titolato stamattina "Camarda è impaziente", pronto a contribuire e a rendersi utile alla squadra rossonera, dimostrando di meritare un posto in prima squadra e il rinnovo del contratto.

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la situazione di Christian Pulisic, attaccante del Milan

"Il problema è di natura fisica. Quanto affermato da Amorim è sicuramente vero; l'americano ha vissuto un'estate travagliata dal punto di vista fisico, segnata da una microfrattura alla tibia subita durante il Mondiale (era luglio) che lo ha costretto a saltare gran parte della preparazione. Il suo primo giorno con i compagni è avvenuto solo pochi giorni prima della partita a Torino contro i granata, nella prima giornata di campionato. Successivamente, il tecnico e il suo staff hanno preferito procedere con cautela, sia perché Christian è considerato un giocatore troppo prezioso da rischiare di perdere più a lungo, sia perché la sua storia medica evidenzia una certa fragilità."

"Negli ultimi dodici mesi, sia con la nazionale che con il club, ha affrontato diversi infortuni. Prima una distorsione alla caviglia, poi una lesione al bicipite femorale, successivamente una borsite e infine un problema ai glutei. Un problema dopo l'altro, con conseguenze evidenti: l'ultimo gol con la maglia rossonera risale a fine dicembre, mentre ora il 2026 è ancora privo di reti. Ora, una nuova stagione inizia dalla panchina, osservando i compagni in campo e i tifosi che si chiedono come mai, a tre partite dalla partenza del campionato, non abbia ancora avuto la possibilità di giocare".