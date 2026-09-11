Sul sito ufficiale, il Milan ha fornito tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per la partita Milan-Atalanta, che si svolgerà domenica 18 ottobre alle 18:00, come parte della 7ª giornata di Serie A: "Milan-Atalanta segnerà il ritorno dei rossoneri a San Siro dopo la pausa per le Nazionali e le trasferte a Reggio Emilia (campionato) e Salisburgo (Europa League). La settima giornata di Serie A della stagione 2026/27 rappresenta il primo incontro casalingo di ottobre per Mister Amorim e si terrà domenica 18 ottobre alle 18:00. Nei 150 precedenti, il Milan ha avuto successo in 69 occasioni, rispetto alle 32 vittorie dell'Atalanta (49 i pareggi); il Diavolo ha segnato 246 gol, mentre la Dea ne ha realizzati 154."

BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili online su booking. acmilan. com, presso il Ticket Office di Casa Milan, nel Flagship Store di via Dante e su Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: da venerdì 11 settembre alle 15. 00 fino a domenica 13 settembre alle 23. 59, ogni abbonato per la stagione 26/27 avrà la possibilità di comprare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con prezzi riservati.

Fase Milan Club: da venerdì 11 settembre alle 15. 00 fino a domenica 13 settembre alle 23. 59, ogni membro di un Milan Club, dopo aver inserito il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare fino a 4 biglietti, intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con prezzi riservati.

Vendita libera: da lunedì 14 settembre alle 15. 00.

PREZZI E PROMOZIONI

I prezzi partono da €29. I ragazzi sotto i 16 anni e gli over 60 possono beneficiare di tariffe speciali in vari settori, con prezzi a partire da €19 già nella fase abbonati.

Informazioni di vendita

Ai tifosi residenti a Bergamo e nella sua provincia è vietato l'acquisto nei settori locali.

MIGLIORAMENTI PER LA GIORNATA DELLA PARTITA

- Permette di saltare le file agli ingressi di San Siro, consentendo un accesso più rapido tramite un varco dedicato. Il costo per il Fast Track inizia da 5€ e può essere acquistato fino all'inizio della partita, in alcuni settori selezionati.

San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si aggiorna e accoglie tutti i tifosi rossoneri con un servizio unico, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi l'atmosfera pre-partita in un contesto esclusivo, con il servizio di ristorazione incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno segnato la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il costo di acquisto è di 60€. Tutti i miglioramenti per il matchday possono essere comprati da tifosi già in possesso di un biglietto per l'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il prezzo del biglietto è di 25€, e include l'accesso sia per il tifoso con disabilità che per il suo accompagnatore maggiorenne. Per poter acquistare il biglietto, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è fondamentale registrarsi o accedere al portale apposito seguendo le indicazioni presenti nel link sottostante.

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