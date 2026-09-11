La gara contro la Dea sarà piena di emozioni e il Milan ha già aperto le vendita per il primo big match casalingo
Leao-Milan, addio in estate?
Sul sito ufficiale, il Milan ha fornito tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per la partita Milan-Atalanta, che si svolgerà domenica 18 ottobre alle 18:00, come parte della 7ª giornata di Serie A: "Milan-Atalanta segnerà il ritorno dei rossoneri a San Siro dopo la pausa per le Nazionali e le trasferte a Reggio Emilia (campionato) e Salisburgo (Europa League). La settima giornata di Serie A della stagione 2026/27 rappresenta il primo incontro casalingo di ottobre per Mister Amorim e si terrà domenica 18 ottobre alle 18:00. Nei 150 precedenti, il Milan ha avuto successo in 69 occasioni, rispetto alle 32 vittorie dell'Atalanta (49 i pareggi); il Diavolo ha segnato 246 gol, mentre la Dea ne ha realizzati 154."
BIGLIETTII biglietti saranno disponibili online su booking. acmilan. com, presso il Ticket Office di Casa Milan, nel Flagship Store di via Dante e su Vivaticket, secondo le seguenti modalità:
Fase Abbonati: da venerdì 11 settembre alle 15. 00 fino a domenica 13 settembre alle 23. 59, ogni abbonato per la stagione 26/27 avrà la possibilità di comprare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con prezzi riservati.
Fase Milan Club: da venerdì 11 settembre alle 15. 00 fino a domenica 13 settembre alle 23. 59, ogni membro di un Milan Club, dopo aver inserito il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare fino a 4 biglietti, intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con prezzi riservati.
Vendita libera: da lunedì 14 settembre alle 15. 00.
PREZZI E PROMOZIONII prezzi partono da €29. I ragazzi sotto i 16 anni e gli over 60 possono beneficiare di tariffe speciali in vari settori, con prezzi a partire da €19 già nella fase abbonati.
Informazioni di vendita
Ai tifosi residenti a Bergamo e nella sua provincia è vietato l'acquisto nei settori locali.
MIGLIORAMENTI PER LA GIORNATA DELLA PARTITAFast Track - Permette di saltare le file agli ingressi di San Siro, consentendo un accesso più rapido tramite un varco dedicato. Il costo per il Fast Track inizia da 5€ e può essere acquistato fino all'inizio della partita, in alcuni settori selezionati.
San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si aggiorna e accoglie tutti i tifosi rossoneri con un servizio unico, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi l'atmosfera pre-partita in un contesto esclusivo, con il servizio di ristorazione incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno segnato la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il costo di acquisto è di 60€. Tutti i miglioramenti per il matchday possono essere comprati da tifosi già in possesso di un biglietto per l'accesso allo stadio.
TIFOSI CON DISABILITÀIl prezzo del biglietto è di 25€, e include l'accesso sia per il tifoso con disabilità che per il suo accompagnatore maggiorenne. Per poter acquistare il biglietto, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è fondamentale registrarsi o accedere al portale apposito seguendo le indicazioni presenti nel link sottostante.
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