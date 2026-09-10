Buone notizie per il Milan in vista del prossimo impegno di campionato. A Milanello, nella seduta di allenamento di questa mattina, Matteo Gabbia è tornato a lavorare regolarmente insieme ai compagni, avvicinandosi così al rientro a disposizione di Ruben Amorim.

Il difensore classe 1999 ha smaltito l'infiammazione alla caviglia che lo aveva condizionato nelle ultime settimane e che gli aveva impedito di prendere parte alla sfida contro la Juventus. Il ritorno in gruppo rappresenta dunque un segnale positivo per il reparto arretrato rossonero.

Gabbia torna a disposizione di Amorim

Dopo il lavoro individuale svolto nei giorni scorsi, Gabbia ha compiuto il passo decisivo verso il completo recupero. La seduta odierna ha infatti visto il centrale allenarsi regolarmente con il resto della squadra, senza più le limitazioni legate al problema alla caviglia.

Adesso il prossimo obiettivo è la convocazione per la trasferta dell'Olimpico. Sabato alle 18:00 il Milan affronterà la Lazio di Gennaro Gattuso e Amorim potrà valutare nelle prossime ore se inserire nuovamente Gabbia tra i giocatori a disposizione.

Una pedina in più per la difesa

Il suo rientro rappresenta una buona notizia per il tecnico portoghese, che potrà contare nuovamente sull'esperienza e sull'affidabilità del difensore italiano.

Gabbia dovrà ora ritrovare progressivamente il ritmo partita dopo lo stop, ma il ritorno al lavoro con il gruppo conferma i progressi fatti negli ultimi giorni. In vista della delicata trasferta contro la Lazio, il Milan recupera così un'altra importante alternativa per il reparto arretrato.