Il Milan continua il lavoro a Milanello durante la lunga sosta per le Nazionali. Con ben 15 rossoneri impegnati con le rispettive selezioni, Ruben Amorim sta sfruttando questi giorni soprattutto per lavorare con chi è rimasto a disposizione e riportare alcuni giocatori alla migliore condizione. Un primo banco di prova arriverà già venerdì, quando i rossoneri affronteranno il Padova in amichevole.

Milan-Padova, test a porte chiuse

La partita si disputerà venerdì 2 ottobre alle 11.30 a Milanello e sarà a porte chiuse. Un appuntamento organizzato soprattutto per dare minuti ai calciatori rimasti agli ordini di Amorim durante la sosta e permettere al tecnico di effettuare alcune prove tattiche.

Tra gli osservati speciali ci sarà Christian Pulisic. L’americano non è partito con la propria Nazionale e può quindi sfruttare queste settimane per proseguire il lavoro con Amorim dopo essere tornato al gol nell’ultima gara di campionato contro il Lecce.

Amorim studia la trequarti

Il test contro il Padova acquista ulteriore interesse dopo l’infortunio di Alexis Saelemaekers. Gli accertamenti hanno escluso lesioni alla caviglia destra, ma il belga non prenderà parte all’amichevole e le sue condizioni continueranno a essere monitorate in vista del Sassuolo.

Amorim potrà quindi valutare altre alternative alle spalle dell’attaccante. Tra i giocatori attualmente a Milanello, Omari Hutchinson e Ruben Loftus-Cheek rappresentano due delle possibili soluzioni, mentre Diego Moreira e Alphadjo Cissé sono impegnati con le rispettive Nazionali.

Verso la ripresa con il Sassuolo

Il Milan tornerà a giocare una partita ufficiale domenica 11 ottobre alle 18 contro il Sassuolo. C'è dunque ancora tempo prima della ripresa del campionato, ma l'amichevole di venerdì potrà offrire ad Amorim le prime indicazioni sul gruppo rimasto a Milanello.

In attesa del graduale rientro dei nazionali, il tecnico portoghese può quindi sfruttare il test con il Padova per distribuire minuti e sperimentare nuove soluzioni. Con Saelemaekers momentaneamente ai box, l'attenzione sarà rivolta soprattutto alla trequarti, uno dei reparti nei quali la concorrenza potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime settimane.