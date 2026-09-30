Il Milan ha trovato in Luka Modric uno dei riferimenti della nuova stagione, ma Ruben Amorim ha già chiarito di voler gestire con attenzione il minutaggio del centrocampista croato. A fine settembre, con il calendario destinato a intensificarsi, il tema della gestione delle energie diventa infatti centrale per il tecnico portoghese.

Modric, una gestione diversa

L'esperienza e la qualità del croato rappresentano una risorsa importante per il Milan, ma l'obiettivo dello staff è evitare di sovraccaricarlo. Amorim può quindi decidere di alternarne l'impiego in base alle caratteristiche dell'avversario, all'andamento della partita e alle condizioni fisiche del giocatore.

La stagione rossonera, inoltre, si sviluppa su più competizioni e questo rende necessario distribuire le energie all'interno della rosa. Per Modric si tratta di un approccio diverso rispetto alle ultime annate, quando il centrocampista era abituato a sostenere un minutaggio particolarmente elevato.

Il Milan punta sull'esperienza del croato

La presenza di Modric permette ad Amorim di avere in mezzo al campo un giocatore capace di dettare i tempi e gestire il possesso. La sua esperienza può essere particolarmente utile anche nei momenti in cui la squadra necessita di maggiore controllo della partita.

Il tecnico portoghese dovrà però trovare il giusto equilibrio tra la necessità di affidarsi al croato e quella di preservarlo nei momenti più impegnativi della stagione.

Nazionale e calendario, attenzione alle energie

Un ulteriore elemento da considerare è rappresentato dagli impegni con la Croazia. Modric ha scelto di continuare a rispondere alle convocazioni della propria Nazionale e questo aggiunge ulteriori partite al calendario del centrocampista.

Per il Milan, dunque, la gestione del classe 1985 non riguarda soltanto il prossimo appuntamento di campionato, ma l'intero percorso della stagione. Amorim sembra intenzionato a utilizzare Modric quando le sue caratteristiche possono fare la differenza, evitando però di trasformarlo in un giocatore costretto a sostenere ogni minuto disponibile.