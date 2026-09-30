Il Milan Femminile si prepara al debutto casalingo in Serie A Women 2026/27. Dopo l’esordio in trasferta sul campo del Como 1907, le rossonere di coach Bakker sono attese da una sfida di grande richiamo: domenica 4 ottobre, alle ore 15, al PUMA House of Football, arriverà la Juventus.

Il club rossonero ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per permettere ai tifosi di assistere dal vivo alla prima gara interna della stagione.

Milan-Juventus Women, biglietti in vendita

Per la sfida contro le bianconere, i tagliandi sono disponibili al prezzo di 10 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto.

I biglietti possono essere acquistati attraverso Vivaticket. Il Milan ha inoltre spiegato che, all’interno della scheda dell’evento, è possibile utilizzare l’opzione “Trova rivenditore” e applicare i filtri relativi a regione e provincia per individuare i punti vendita fisici più vicini.

L’appuntamento al PUMA House of Football

La gara contro la Juventus rappresenterà dunque il primo appuntamento davanti al proprio pubblico per la squadra di Bakker nel nuovo campionato.

Il Milan ha invitato i propri tifosi a riempire gli spalti del PUMA House of Football per sostenere le rossonere in una delle sfide più attese della stagione.