Il Milan torna a guardare al campionato dopo la ripresa degli allenamenti a Milanello. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Alexis Saelemaekers, fermatosi durante la seduta di ieri per un problema alla caviglia destra. Gli esami hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi, lasciando quindi aperta la possibilità di un recupero in vista della sfida con il Sassuolo.

Saelemaekers, il recupero procede giorno per giorno

L’esterno belga ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. La notizia più importante arrivata dagli accertamenti è l’assenza di lesioni, ma il Milan non vuole correre rischi e monitorerà l’evoluzione del problema quotidianamente.

La partita contro il Sassuolo è in programma domenica 11 ottobre, quindi c’è ancora tempo per valutare la risposta del giocatore alle terapie e alla graduale ripresa dell’attività. Secondo La Gazzetta dello Sport, Saelemaekers resterà comunque fermo almeno fino alla prossima settimana.

Moreira e Cissé, duello per una maglia

Lo stop arriva in un momento particolare per Saelemaekers, che nelle ultime uscite aveva trovato spazio nella zona della trequarti. Contro il Lecce era partito titolare insieme a Christian Pulisic, contribuendo alla vittoria rossonera.

La sua eventuale assenza potrebbe aprire spazio ad Alphadjo Cissé e Diego Moreira. Entrambi sono attualmente impegnati con le rispettive Nazionali e torneranno a disposizione di Ruben Amorim soltanto dopo gli ultimi impegni della sosta.

Milan, oggi il lavoro continua a Milanello

Il gruppo rossonero ha ripreso ieri gli allenamenti dopo oltre una settimana di pausa, ma Amorim sta lavorando con una rosa ridotta: sono infatti 15 i giocatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali. A Milanello sono rimasti, tra gli altri, Pulisic, Gila, Tomori, Loftus-Cheek e lo stesso Saelemaekers prima dello stop.

Il prossimo appuntamento per il Milan sarà invece venerdì 2 ottobre, quando a Milanello è prevista un’amichevole a porte chiuse contro il Padova. Per Saelemaekers sarà un ulteriore passaggio nel percorso verso il rientro: l’obiettivo resta tornare a disposizione senza forzare i tempi.