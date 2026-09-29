Brutte notizie solo a metà per il Milan alla ripresa degli allenamenti. Alexis Saelemaekers si è infatti fermato durante la seduta odierna a Milanello a causa di un problema alla caviglia destra. Gli accertamenti svolti successivamente hanno però escluso conseguenze più serie.

Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia

Il giocatore belga ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento di oggi. Il Milan ha sottoposto l’esterno agli esami strumentali necessari per valutare l’entità del problema.

Gli accertamenti hanno dato un esito sostanzialmente positivo: non sono state riscontrate lesioni ossee né danni capsulo-legamentosi.

Recupero da valutare giorno per giorno

La situazione di Saelemaekers verrà quindi monitorata dallo staff rossonero nei prossimi giorni. Al momento non è stata indicata una data precisa per il suo rientro in gruppo: il recupero sarà valutato giorno per giorno.

L’infortunio arriva proprio nel giorno della ripresa degli allenamenti a Milanello dopo la pausa concessa da Ruben Amorim. Saelemaekers era rimasto a disposizione del tecnico durante la sosta, non essendo stato convocato dal Belgio, e avrebbe dovuto sfruttare queste settimane per lavorare e prepararsi alla ripresa del campionato.

Il Milan tornerà in campo in Serie A domenica 11 ottobre contro il Sassuolo: nelle prossime sedute sarà quindi valutata la possibilità di avere nuovamente a disposizione l’esterno belga.