Giornata speciale per una delle grandi leggende della storia del Milan. Oggi Frank Rijkaard compie 64 anni e il club rossonero ha voluto celebrare l’anniversario attraverso i propri canali social, ricordando uno dei protagonisti della squadra che ha segnato un’epoca nel calcio europeo.

L’olandese ha condiviso gli anni più importanti della sua esperienza milanista con i connazionali Ruud Gullit e Marco van Basten, formando uno dei trii stranieri più iconici della storia rossonera.

Rijkaard, gli auguri del Milan

Il club ha dedicato a Rijkaard un messaggio sui propri profili social, sottolineandone il ruolo avuto in mezzo al campo. La dedica del Milan lo ha celebrato come “un vero generale del centrocampo”, accompagnando le parole con gli auguri per il suo compleanno.

Un riconoscimento rivolto a un calciatore che, durante la sua esperienza a Milano, è diventato una figura fondamentale della squadra allenata da Arrigo Sacchi.

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Una leggenda dell’epoca d’oro rossonera

Arrivato al Milan nel 1988, Rijkaard ha vestito la maglia rossonera fino al 1993, collezionando 201 presenze e 26 gol. Nel corso della sua esperienza ha conquistato due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe UEFA, due Scudetti e due Supercoppe Italiane.

Tra i momenti più memorabili resta la finale di Coppa dei Campioni del 1990 contro il Benfica, quando fu proprio Rijkaard a realizzare il gol decisivo per il successo del Milan.

A 64 anni, il suo nome continua così a essere indissolubilmente legato a una delle epoche più importanti della storia del club.