Le affermazioni di Virgil Van Dijk riguardo al suo avvenire

"Chiunque affermi che ho già preso una decisione sul mio futuro sta sbagliando. " Ha dichiarato: "non ho ancora preso alcuna decisione. Qualsiasi notizia circolante, come il rinnovo di Van Dijk, è falsa. Attualmente, sto valutando il mio futuro, ma soprattutto mi concentro sul presente. La mia mente è rivolta al Liverpool di oggi, non al contratto che deve ancora arrivare. " Ha poi aggiunto: "Ho trascorso dieci anni straordinari qui a Liverpool, ho amato e continuo ad amare questo luogo ogni giorno. Se dovessi fare un rinnovo, sarei immensamente contento di proseguire qui. Se non dovessi prolungare, potrò solo esprimere la mia gratitudine al Liverpool perché è stato un luogo dove ho dato il massimo e ho ricevuto tanto".