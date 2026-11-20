Yunus Musah non nasconde le ambizioni del Milan. Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista rossonero ha affrontato il tema dello scudetto senza esitazioni. Alla domanda sulla possibilità di conquistare il titolo, la risposta è stata chiara: «È possibile. Ci alleniamo ogni giorno per questo». Parole che testimoniano la fiducia dello spogliatoio alla vigilia di una fase importante della stagione, con il campionato pronto a ripartire dopo la sosta per le nazionali.

La convinzione di Musah trova conferma anche nelle dichiarazioni arrivate nei giorni scorsi da Hutchinson, che si era detto fiducioso sulle possibilità del Milan di vincere il campionato. All'interno del gruppo, dunque, l'ambizione è evidente, nonostante il quarto posto in classifica con 24 punti, a cinque lunghezze dalla Lazio capolista e alle spalle anche di Inter e Roma.

Nel corso dell'intervista, il centrocampista ha parlato anche del rapporto con Ruben Amorim. «Ha portato un'aria molto positiva, ci capiamo», ha raccontato Musah, aggiungendo: «Lui capisce molto il giocatore e viceversa». Dichiarazioni che mettono in evidenza il feeling tra l'allenatore portoghese e il gruppo. Per lo statunitense, l'arrivo del tecnico ha rappresentato anche un cambiamento nella propria posizione, passando da una situazione in bilico a un ruolo utile nelle rotazioni del centrocampo.

Musah è tornato anche sulla sconfitta interna contro il Ferencvaros in Europa League, una delle serate più difficili della stagione rossonera. Il centrocampista ha raccontato la reazione dell'allenatore: «Dopo il Ferencvaros era molto arrabbiato, come tutti». Un malumore condiviso dalla squadra, chiamata adesso a lasciarsi alle spalle quella delusione e a concentrarsi sui prossimi impegni.