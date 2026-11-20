Nel suo canale di YouTube, Fabrizio Romano ha discusso delle speculazioni che collegano Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool, al Milan in vista del mercato estivo. Queste sono state le sue dichiarazioni

"Virgil Van Dijk si esprime in Inghilterra e desidera chiarire la situazione. Negli ultimi tempi, sono emerse molte notizie. La posizione di Van Dijk è molto netta. Ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato "Chiunque affermi che ho preso una decisione sul mio futuro sta dicendo il falso. " Ha aggiunto: "Non ho preso alcuna decisione. Le notizie che circolano riguardo al rinnovo di Van Dijk non corrispondono al vero. Sono in una fase di riflessione riguardo al futuro, ma mi concentro soprattutto sul presente. La mia mente è rivolta al Liverpool di oggi, non al contratto che deve ancora arrivare. " Van Dijk ha poi continuato: "I miei dieci anni a Liverpool sono stati eccezionali, amo questo posto e lo apprezzo ogni giorno. Se dovessi rinnovare, sarei entusiasta di continuare qui. Se non dovessi farlo, ringrazierò soltanto il Liverpool per avermi dato tanto, mentre io ho dato il massimo. " In sintesi, il messaggio di Van Dijk è chiaro: non ha preso alcuna decisione. Tuttavia, segnala che sta considerando le opzioni, il che indica che non è un Van Dijk che afferma 'Voglio rimanere a tutti i costi con il Liverpool', ma piuttosto uno che mantiene aperte le possibilità, a differenza di un anno fa, quando si parlava di Van Dijk al Milan e io sostenevo fosse impossibile. Il Milan e Gerry Cardinale sono fan di Virgil Van Dijk, ma attualmente si tratta solo di una fase di interesse, ossia un'affermazione naturale di gradimento verso il giocatore da parte del Milan e degli esperti. Non solo il Milan, ma chiaramente anche il club apprezza molto Van Dijk. Poi c'è la fase di attesa, il discorso su Van Dijk al Milan nel mese di novembre attiene più ai desideri che alle trattative, non è ancora il momento per discutere negoziazioni, è molto presto. Van Dijk ha sottolineato di non aver preso decisioni sul futuro, quindi rimane sicuramente un nome di interesse per il Milan, ma sarà necessario procedere con cautela prima di parlare di trattative per Van Dijk con il club".