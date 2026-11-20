Il nome di Gonçalo Inacio non è mai uscito dai radar del Milan. Dopo il tentativo della scorsa estate, che non ha portato a un accordo, il centrale portoghese dello Sporting torna d'attualità in vista del mercato di gennaio. A rilanciare la pista è stato Fabrizio Romano, che nel suo aggiornamento video su YouTube ha indicato il difensore come uno dei possibili protagonisti della finestra invernale.

Secondo l'esperto di mercato, «Il Milan sta tenendo attivi i contatti con il giocatore». Un trasferimento già a gennaio, dunque, non è da escludere: «La sua partenza a gennaio è possibile».

Il legame tra Inacio e il Milan passa soprattutto da Ruben Amorim. L'attuale allenatore rossonero lo ha già allenato allo Sporting, accompagnandone la crescita fino a farlo diventare un punto fermo della difesa a tre. C'è anche un altro elemento che può favorire i contatti: secondo Romano, Miguel Pino, agente del difensore, rappresenta anche il tecnico. Una rete di rapporti che può agevolare il dialogo, ma che non garantisce da sola la riuscita dell'operazione.

Il nodo del prezzo

La questione economica resta decisiva. In estate il Milan aveva provato a impostare un'operazione sostenibile, attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto, senza però riuscire a trovare un'intesa. Romano ha spiegato che la dirigenza non vuole farsi trascinare dalla volontà di acquistare il giocatore a qualsiasi prezzo. Il club, inoltre, continua a valutare altri profili per la difesa, pur considerando Inacio una pista da seguire con particolare attenzione.

La trattativa resta quindi concreta, ma ancora tutta da sviluppare. Gennaio potrebbe portare movimenti sia in entrata sia in uscita: sul fronte delle cessioni si parla di Camarda e Comotto pronti a partire, mentre per gli acquisti la società continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi di livello, in linea con le ambizioni di Cardinale.