Mentre le trattative per Endrick e Tresoldi si fanno sempre più complicate e onerose, il Milan guarda anche alla Bundesliga per rinforzare l'attacco. Il nuovo nome accostato ai rossoneri è Ermedin Demirovic, centravanti dello Stoccarda. A rilanciare l'indiscrezione è stata stamattina Tuttosport, ma al momento non risultano contatti ufficiali.

L'obiettivo della dirigenza non sarebbe mettere in discussione Gonçalo Ramos, acquisto più oneroso nella storia del club, ma garantire ad Amorim un'alternativa affidabile. La ricerca di un altro attaccante è infatti tra le priorità per gennaio, come già emerso parlando del budget a disposizione per il mercato invernale.

Il profilo che piace a Krösche

Dietro questa possibile pista ci sarebbe soprattutto. Il nuovo Head of Football rossonero conosce bene il calcio tedesco e segue Demirovic da tempo. Il suo arrivo in via Aldo Rossi, raccontato anche nel nuovo organigramma disegnato da Di Marzio , potrebbe quindi incidere sulle prime strategie di mercato.

Nato in Germania e in possesso del passaporto bosniaco, l'attaccante sta attraversando una stagione molto positiva: nove gol complessivi, cinque in nove presenze in campionato e quattro in quattro partite di Champions League. Tre delle reti europee sono arrivate nella stessa partita, alla prima giornata contro il Viking Stavanger, quando ha firmato una tripletta in appena dodici minuti.

Demirovic offre anche diverse soluzioni tattiche. Non è un centravanti legato esclusivamente al ruolo di numero nove: può giocare da seconda punta oppure spostarsi sull'esterno. Una duttilità che potrebbe adattarsi alle idee di Amorim, permettendogli di essere impiegato sia in alternativa a Ramos sia al suo fianco.

Il nodo contratto e la concorrenza inglese

Un elemento da considerare è la situazione contrattuale.. Una circostanza che potrebbe spingere il club tedesco a valutare eventuali offerte già a gennaio, per evitare che il valore del giocatore diminuisca con il passare del tempo. Sulle cifre dell'operazione, invece, non sono ancora emerse indicazioni.

La concorrenza non manca. Secondo le indiscrezioni, diversi club inglesi avrebbero già manifestato interesse per il centravanti, un fattore che potrebbe complicare i piani rossoneri e incidere sul prezzo. Per il Milan, comunque, non si tratta di un nome del tutto nuovo: già a settembre dalla Germania erano arrivate le prime voci su un possibile interesse in vista del mercato invernale.