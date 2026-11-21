L'analista di calciomercato Fabrizio Romano ha discusso del mercato invernale del Milan

Nel suo canale YouTube, l'analista di calciomercatoha discusso del mercato invernale del Milan. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni:

"Chiaramente sull'attacco il Milan continua a prevedere la partenza di Francesco Camarda. Vi ho detto che non mi aspetto il Genoa, almeno fino ad ora, e considero l'estero come un'opportunità concreta e seria. Sarà il mercato nei prossimi mesi a decidere se sarà un trasferimento all'estero o in Italia, ma l'opzione estera non può essere esclusa. Pertanto, l'uscita di Francesco Camarda è nell'aria. Tuttavia, i programmi del Milan includono anche il reclutamento di un'altra punta e ci saranno aggiornamenti da seguire"