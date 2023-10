Zaniolo: “Kakà è il mio idolo da sempre, la maglia 22 è anche per lui”

L'ex giocatore della Roma, in un'intervista concessa a La Repubblica, ha raccontato come l'ex Milan sia sempre stato il suo idolo calcistico

Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, in cui ha parlato di diversi argomenti. L'ex Roma , ora all' Aston Villa , tra le altre cose ha raccontato qual è il suo grande idolo, che ha vestito la maglia del Milan .

Le parole di Zaniolo

"Kakà è il mio mito da sempre. Aveva tutte le caratteristiche che mi piacevano in un calciatore. Il numero 22 non è solo la data di nascita di mia madre, l’ho scelto anche per lui. Non avrei mai accettato la maglia numero 10 di Totti, ti mette una pressione addosso che non serve. Le pressioni a Roma ci sono a prescindere, la piazza vuole e chiede tanto: tutti sappiamo di chi era quella maglia e non ho mai neanche pensato di prenderla".