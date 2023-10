Milan, si lavora al rinnovo di Krunic: i tempi e le cifre

Dopo la sosta per le nazionali, per il Milanci sarà la grande sfida contro la Juventus, in programma il 22 ottobre. E per il big match contro i bianconeri dovrebbe tornare RadeKrunic. Dopo circa un mese di stop, il centrocampista ha risolto i suoi problemi fisici ed è pronto a tornare al suo posto in cabina di regia.