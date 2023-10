E’ Nicola Zaleski il quarto nome nel calderone delle scomesse

C'è un nuovo indagato per quanto riguarda le scommesse: si tratta del giocatore della Roma Nicola Zaleski...

Nelle scorse ore si è aperta una pagina triste riguardante le scommesse e alcuni giocatori professionisti indagati. Fino a ieri i nomi erano quelli di Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali . Oggi è stato fatto un quarto nome. Si tratta di un altro giocatore che milita in Serie A.

Si tratta di Nicola Zaleski , terzino italo-polacco della Roma . Con lui siamo a quota quattro indagati. Una curiosità strana è dettata dal fatto che tutti i giocatori indagati sono giovani e non hanno superato i 25 anni di età. Un '99, due 2000 e un 2002.

