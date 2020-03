Verso Milan-Genoa, i precedenti dell'arbitro Doveri

MILANO – Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma, a dirigere l’incontro fra Milan e Genoa che andrà in scena a San Siro domani. La squadra rossonera è stata diretta per 17 volte da Doveri e il bilancio complessivo recita 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Sono invece 19 i precedenti con quest’arbitro per il Grifone, il quale ha totalizzato 8 vittorie, altrettante sconfitte e 3 pareggi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live